2019-06-11T13:13:48+03:00
Звезды

Орел отметит День России

«КП» публикует афишу праздничных мероприятий
Ольга СУПОНЕВА
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День России Орел отметит со всей страной 12 июняДень России Орел отметит со всей страной 12 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра, 12 июня, Орел вместе со всей страной отметит самый молодой государственный праздник – День России. В облцентре в честь события пройдет череда мероприятий. «КП» публикует афишу.

Интерактивная выставка и концерт развернутся на площадке перед Многофункциональным центром на улице Ленина. Выставка военных предметов начнет работу с 10.30, а в 11.00 стартует концерт авторских песен воинов-интернационалистов и ансамбля «Наследие».

Велосипедная гонка-критериум стартует в 11.00 с площади Ленина.

Концерт с участием ансамбля «Славица» в 15.00 начнется на летней эстраде горпарка, в 17.00 творческий вечер здесь же, в парке, продолжится.

Пройдут концерты и в Детском парке (начало в 18.00), и на площади КДЦ «Металлург» в Северном районе города (начало в 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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