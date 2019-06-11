Жара в Орле не спадет до конца недели

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-11T11:28:10+03:00

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По прогнозам синоптиков, жара в Орловской области не спадет до конца недели. Столбики термометров уверенно превышают отметку в +30 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, во вторник и среду 11-12 июня воздух разогреется до +30 градусов. Ночью жара спадет до отметки в +16. Небо будет ясным, с небольшой облачностью. В праздничный день 12 июня возможен несильный дождь. Ветер практически отсутствует.

В четверг, 13 числа, будет чуть прохладнее. На термометрах будет +26 днем и +14 ночью, переменная облачность, без осадков. В ночное время возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северно-восточный 4 м/с.

В пятницу 14 июня +16…+28. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1 м/с.

В субботу, 15 числа, разогреется до +29. Небо будет облачным с прояснениями, ветер западный 4 м/с. Возможен дождь. Ночью воздух охладится до +15 градусов.

В воскресенье 16 июня +14…+28. Малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU