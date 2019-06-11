СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-11T10:37:48+03:00

До 2021 года в Орле построят четыре детских сада Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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До 2021 года в Орле построят четыре детских сада. Подготовка к строительству уже идет. Об этом сообщила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области, 10 июня на совещании в администрации.

Речь шла об исполнении государственной программы «Образование в Орловской области». По словам Крымовой, объем средств федеральной субсидии составляет 335,9 миллионов рублей.

Сейчас в Орле в рамках графика государственного контракта идет строительство двух детских садов по 230 мест с ясельными группами в микрорайоне «Зареченский» и Болховском микрорайоне. Эти учреждения откроют уже в текущем году. Татьяна Крымова также отметила, что в настоящее время реализуются мероприятии по ликвидации очередей в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU