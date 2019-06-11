СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-11T10:25:49+03:00

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Ход благоустройства дворов в Орле проверил «Губернаторский контроль». Рабочая группа во главе с Сергеем Латыниным, начальником управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области, побывала на четырех территориях.

Одним из пунктов проверки стал двор дома № 127 по улице Васильевской, где работу по благоустройству ведет ООО «Асфальтоукладчик». После проверки подрядчику поручили устранить недочеты и завершить работы. Заменить ливневки предстоит на улице Горького, 44. Работы по улице 1-ой Курской, 1 до конца еще не завершены. Подрядчику необходимо опустить бордюры.

- Последней точкой осмотра стал переулок Ягодный, 6. Рабочая группа замечаний в работе подрядчика не обнаружила, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU