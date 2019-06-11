Под Орлом пьяный тракторист бежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-11T10:06:21+03:00

По его вине во время движения выпал пассажир

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В понедельник вечером, 10 июня, 29-летний водитель трактора «МТЗ-80» учинил ДТП. Мужчина без удостоверения машиниста и государственных регистрационных знаков двигался по улице Луговой в поселке Хотынец. Во время движения около дома № 10 по его вине выпал пассажир.

- В результате ДТП 28-летний пассажир получил травмы и был доставлен в Хотынецкую ЦРБ. После осмотра от госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В нарушение ПДД водитель оставил трактор. Полицейским удалось задержать его на 10-м километре автодороги «Хотынец-Жудре». Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был пьян.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU