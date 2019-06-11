СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-11T09:56:42+03:00

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Орловцы посоревнуются в часовом беге 12 июня в День России. Открытые легкоатлетические соревнования состоятся на стадионе имени Ленина.

К участию допускаются спортсмены от 18 лет и старше. Для регистрации на состязания необходимо иметь допуск спортивного врача специализированного медицинского учреждения. Лучшие из лучших будут определены по наибольшему количеству метров, преодолённых участниками за час. Победитель в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин, награждаются ценными призами, грамотами и медалями.

Соревнования стартуют в 8:30. Регистрация участников пройдет с 7:30 до 8:15 на стадионе по адресу: улица Тургенева, 55.

ИСТОЧНИК KP.RU