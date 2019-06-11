СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-11T09:54:51+03:00

По подозрению в наркопреступлении мужчина привлекался к ответственности и ранее

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Жителя Орла задержали с 29 свертками героина. Запрещенное вещество у мужчины обнаружили полицейские в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела.

28-летний орловец попал в поле зрения оперативников некоторое время назад, когда мужчину задержали по подозрению в наркопреступлении. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ и предъявлено обвинение. Но в ходе расследования полицейские установили возможную причастность орловца к еще одному преступлению.

- В ходе проверки информация подтвердилась. После изъятия запрещенного вещества исследование показало, что это героин общим весом более 112 граммов. В настоящее время в отношении орловца возбуждено новое уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU