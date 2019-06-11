«Газель» и «Ларгус» не поделили трассу под Орлом
«Газель» и «Ларгус» не поделили трассу под Орлом в минувший понедельник, 10 июня. 32-летний водитель автомобиля «Газ-3302» следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы. ДТП случилось в районе 341-го километра трассы, когда при повороте налево вне перекрестка он не уступил дорогу встречной «Лада-Ларгус». Автомобили столкнулись.
- Из травмпункта больницы имени Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обращался 43-летний водитель «Лады». Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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