2019-06-11T09:42:20+03:00
Происшествия

«Газель» и «Ларгус» не поделили трассу под Орлом

Травмы получил один из водителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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«Газель» и «Ларгус» не поделили трассу под Орлом в минувший понедельник, 10 июня. 32-летний водитель автомобиля «Газ-3302» следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы. ДТП случилось в районе 341-го километра трассы, когда при повороте налево вне перекрестка он не уступил дорогу встречной «Лада-Ларгус». Автомобили столкнулись.

- Из травмпункта больницы имени Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обращался 43-летний водитель «Лады». Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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