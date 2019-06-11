СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-11T09:34:35+03:00

Свои навыки огневой подготовки и знания устройства оружия на соревнованиях показали более ста участников

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Воспитанники орловского центра «Десантник» победили в межрегиональной военно-спортивной игре «Спецназ». Соревнования прошли в Архангельской области с 7 по 9 июня на базе войскового стрельбища 28 отряда специального назначения «Ратник» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Всего в игре участвовали более ста человек из разных регионов России. Участники продемонстрировали свои навыки огневой подготовки, знания устройства и тактико-технических характеристик автомата Калашникова и пистолета Макарова, основ баллистики и навыки стрельбы из пневматической винтовки. Также молодым бойцам предстояло соревноваться в умении ведения боя, основах удержания оружия, изменения положения при стрельбе и передвижения в группе.

Участники сдали нормативы по огневой подготовке, общей физической подготовке, строевой подготовке и преодолению полосы препятствий, протяженностью до 6 километров с выполнением заданий. Самым сложным испытанием для них стала итоговая полевая военно-тактическая игра, где нужно было проявить характер и физическую форму.

Победителем стала команда, набравшая наименьшую сумму мест как в командном, так и в личном зачетах. Участники получили звания и нагрудный знак «Инструктор начальной военной подготовки».

ИСТОЧНИК KP.RU