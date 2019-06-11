В День России в Орле стартует велосипедная гонка-критериум
Орловцы посоревнуются в четырех возрастных группах
В День России в Орле стартует велосипедная гонка-критериумФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День России, 12 июня, в Орле стартует велосипедная гонка-критериум. Орловцы посоревнуются в четырех возрастных группах: от 11 до 12 лет, от 13 до 14 лет, от 15 до 16 лет и от 17 лет и старше.
Гонка возьмет свое начало на улице Максима Горького рядом с гостиницей «Русь» в 11 утра. Сам маршрут велосипедистов пройдет через улицы Красноармейскую, Салтыкова-Щедрина и площадь Ленина. Для юных участников маршрут будет короче, через улицы Максима Горького, Пионерскую и площадь Ленина.
- Победителей и призеров наградят ценными призами, грамотами и медалями, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU