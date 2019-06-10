2019-06-10T16:08:35+03:00
Общество

Спасатели провели учения в детском лагере под Орлом

Местом отработки действий огнеборцев стал центр «Дружба»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Орловские спасатели провели учения в загородном лагере. Местом отработки действий огнеборцев стал центр «Дружба». Согласно замыслу, в спальном корпусе из-за короткого замыкания электропроводки загорелись электроприборы и предметы обихода. Из окна повалил густой дым. Включилась сигнализация. По задумке, огонь быстро распространился по помещению. Дым заполнил все помещения.

К месту условного пожара прибыли спасатели. Звенья газодымозашитной службы провели разведку и спасение пострадавших. На тушение пожарные подали стволы. Условный пожар удалось локализовать и потушить.

- Были отработаны маршруты эвакуации людей из здания, проведение спасательных работ, определены схемы подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. В ходе учений было проверено наружное противопожарное водоснабжение объекта, исправность охранно-пожарной сигнализации, проведено обучение персонала центра правилам использования первичных средств пожаротушения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24