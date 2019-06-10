Орловского жителя обокрали новые знакомые во время отдыха у водоема

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-10T15:38:00+03:00

У мужчины пропали банковских карты, а вместе с ними и деньги на платежных средствах

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Жителя Мценска обокрали новые знакомые во время отдыха у водоема. О пропаже банковских карт, а вместе с ними и денег на платежных средствах мужчина узнал днем позже после того, как ему пришло оповещение о списаниях. В общей сложности орловец потерял 6 тысяч рублей.

За расследование кражи взялись полицейские. Оказалось, вместе с двумя новыми знакомыми мужчина выпивал на берегу. Также стражи порядка проверили записи с камеры видеонаблюдения в магазине, где кто-то оплатил покупки с его карты. В поле зрения попали двое молодых людей.

- Тем, кто расплачивался картой, оказался 36-летний местный житель. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужнина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU