В Ливенском районе утонул школьник

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-10T15:10:50+03:00

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В Орловской области недавно открывшийся купальный сезон приносит трагические вести. Так, на минувших выходных в Ливенском районе вода унесла жизнь школьника.

Семнадцатилетний парень отдыхал у водоема, купался в реке. В какой-то момент он не смог совладать с водной стихией. По факту гибели несовершеннолетнего Следственный Комитет региона назначил проверку. Уже известно, что каких-либо травм у подростка обнаружено не было. Не состояла и семья парня на профилактическом учете. Впрочем, все обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить.

- Следователям в ходе доследственной проверки предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей, - прокомментировала случившееся «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU