2019-06-10T14:11:45+03:00
Общество

ЕГЭ по иностранным языкам и физике написали орловские выпускники

Эти экзамены для сдачи выбрали 953 одиннадцатиклассника
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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ЕГЭ по иностранным языкам и физике написали орловские выпускники 5 июня. Эти экзамены для сдачи в этом году выбрали 953 одиннадцатиклассника.

- Экзамен состоялся в 9 пунктах приема на базе образовательных учреждений и в 2 ППЭ на дому. Технологии печати экзаменационных материалов и сканирования прошли в штатном режиме, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Экзаменационная работа по физике включала 32 задания различного уровня сложности. Тест по иностранным языкам содержал 40 заданий по разделам «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо». Результаты выпускникам официально объявят не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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