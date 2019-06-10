2019-06-10T13:59:47+03:00
Происшествия

В Ливнах спасатели эвакуировали 32 человека из-за пожара в квартире

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Квартира в городе Ливны полыхала в воскресенье, 9 июня. Пожар случился на В результате пожара в доме на улице Денисова. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 32 человека.

- В однокомнатной квартире на четвертом этаже термические повреждения получили мебель, отделка стен и оконный проем. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Обошлось без пострадавших, сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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