2019-06-10T13:25:29+03:00
Общество

В Орле отобрали участников на Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0»

Кто из орловцев поедет на очередную смену, станет известно в конце июня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Правительства Орловской областиФото пресс-службы Правительства Орловской области
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В Орле прошел отбор участников на Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» в Крыму. Члены комиссии пообщались с восемью юношами и девушками и ознакомились с их достижениями в творчестве. Еще 3 человека пройдут собеседование заочно. Заявки по итогам собеседования позже направят организаторам фестиваля. Кто из орловцев поедет на очередную смену, станет известно уже в конце июня.

Напомним, в рамках Форума начали работу 15 тематических смен, посвященных музыке и хореографии, литературе и театральному искусству, дизайну и архитектуре, изобразительному искусству и фотографии, анимации, волонтерству. Лучшие творческие идеи и проекты поддержат грантами.

Завершится Форум 5 октября главным творческим фестивалем страны «Таврида-ARTRUSSIА». Его гостями станут порядка 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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