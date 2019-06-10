СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-10T13:23:13+03:00

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о соблюдении ПДД на переездах

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Рейд на железной дороге провели орловские инспекторы 6 июня в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Мероприятие прошло в Урицком районе Орловской области.

- К акции присоединились сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Урицкому району, ОАО «РЖД»и представители районной администрации. Рейдовое мероприятие провели на железнодорожном переезде поселка Нарышкино, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

В ходе разъяснительной беседы инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении путей. Всем автомобилистам раздали памятки, призывающие быть предельно внимательными на опасных участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU