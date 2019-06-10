В среду утром в центре Орла автомобилистам перекроют движение

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-10T12:53:39+03:00

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В среду утром, 12 июня, в центре Орла автомобилистам перекроют движение. В этот день в городе пройдет велосипедная гонка-критериум.

Так, с 10:45 до 13:00 будет закрыт для проезда следующий маршрут: площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Красноармейская — улица Салтыкова-Щедрина с возвратом на площадь Ленина. Кроме того, с полуночи и до 13 часов запретят стоянку на улице Максима Горького от площади Ленина до улицы Пионерской.

ИСТОЧНИК KP.RU