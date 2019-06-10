В Орловской области сгорел автогрейдер
ЧП случилось в селе Рогатик Должанского района
В Орловской области сгорел автогрейдерФото: Архив "КП"
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В Орловской области сгорел автогрейдер. ЧП случилось в селе Рогатик Должанского района ночью воскресенья, 9 июня.
- В результате пожара сгорели моторный отсек и четыре колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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