СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-10T12:51:18+03:00

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В Орловской области сгорел автогрейдер. ЧП случилось в селе Рогатик Должанского района ночью воскресенья, 9 июня.

- В результате пожара сгорели моторный отсек и четыре колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU