СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-10T11:47:40+03:00

По задумке, оно поможет увидеть реальную обстановку с мусором в городе и сделать выводы о работе перевозчиков

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Сделать Орел чище жители смогут с помощью специального приложения. По задумке, оно поможет увидеть реальную обстановку с мусором в городе и сделать выводы о работе перевозчиков. Приложение «Сделай Орел лучше» 7 июня анонсировали разработчики от ОГУ имени Тургенева.

Свои заявки жители могут отправить после регистрации на сайте «Сделай Орел лучше» или в одноименном приложении. В систему они попадут сразу же. Для этого необходимо только сделать фото и переслать его. При этом адрес определяется автоматически через GPS навигатор.

- Информация будет направлена в управление городского хозяйства, регопреатору и перевозчику. После получения заявки модератор выбирает набор статуса. Орловцы смогут отслеживать ситуацию в режиме реального времени, - отметил один из разработчиков программы Роман Лунев.

Также по мнению разработчиков, приложение поможет увидеть реальную картинку по всему Орлу. Ежемесячно оно позволит делать выводы о работе перевозчиков и об исполнении ими своевременного вывоза мусора. Создатели пообещали, в случае, если приложение окажется популярным, его функции расширят. Уже сейчас приложение могут установить пользователи Android-устройств. Для гаджетов с iOS идет тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU