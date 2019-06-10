СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-10T11:36:25+03:00

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Орловчанка стала жертвой грабежа в своем собственном доме. Женщину без золотого украшения, браслета, оставил ее гость. За помощью разыскать обидчика она обратилась к стражам порядка. Местная жительница рассказала, что у нее дома отдыхали двое сожитлей, мужчина и женщина. Уходя, гость сорвал с ее руки золотой браслет и убежал. При этом орловчанка знала только его имя и примерный район проживания.

Личность мужчины удалось установить сотрудникам отдела уголовного розыска. Им оказался 30-летний местный житель. Ювелирное украшение у орловца изъяли.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU