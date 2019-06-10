Неправильное использование печи привело к пожару в сауне под Орлом
Неправильное использование печного отопления привело к пожару в сауне под Орлом. Инцидент произошел в субботу вечером, 8 июня, в селе Долбенкино Дмитровского района.
- В результате пожара термические повреждения получили отделка стен и потолка парилки. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»