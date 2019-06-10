СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-10T11:34:43+03:00

Неправильное использование печи привело к пожару в сауне под Орлом Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Неправильное использование печного отопления привело к пожару в сауне под Орлом. Инцидент произошел в субботу вечером, 8 июня, в селе Долбенкино Дмитровского района.

- В результате пожара термические повреждения получили отделка стен и потолка парилки. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU