СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-10T11:22:37+03:00

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За 35 часов орловских школьников научили военным азам. Профильную смену провели на базе Крутовской школы-интерната Ливенского района, которая оказалась довольно успешной.

Военно-патриотическая игра состоялась 5 июня в рамках Всероссийского конкурса «Города для детей − 2019». Ее организовали для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Начальную военную подготовку освоили более 80 десятиклассников местных школ. Программа предусматривала закрепление на практике теоретических знаний, тактическую, огневую, строевую подготовку, защитные действия в случае радиационного, химического, биологического заражения. Участники сборов приобрели важные навыки, которые им смогут пригодиться на службе в армии.

ИСТОЧНИК KP.RU