2019-06-10T11:14:38+03:00
Происшествия

В Северном районе Орла перекресток не поделили мотоцикл и «ВАЗ»

Травмы получил водитель двухколесного транспорта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Северном районе Орла перекресток не поделили мотоцикл и «ВАЗ». Авария произошла в минувшее воскресенье, 9 июня, поздним вечером. 50-летний водитель «Ваз-2110» следовал по улице Дениса Давыдова в направлении улицы Металлургов и при повороте на Московское шоссе в районе дома № 153 не уступил дорогу мотоциклу «GX-250» под управлением 30-летнего мужчины без прав.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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