2019-06-10T10:52:56+03:00
Происшествия

В Орловском районе спасатели вытащили из реки тело 22-летнего парня

ЧП случилось в месте, необорудованном для купания
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе спасатели вытащили из реки тело 22-летнего парняВ Орловском районе спасатели вытащили из реки тело 22-летнего парняФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе спасатели областной поисково-спасательной службы вытащили из реки Оки тело 22-летнего парня. ЧП случилось около деревни Становое субботним днем, 8 июня.

- Место не было оборудованно для купания. После извлечения тело передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 36 раз, из них – 23 выезда на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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