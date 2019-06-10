2019-06-10T10:43:41+03:00
Общество

22 июня в центре Орла запретят парковку

Стоянку ограничат в первой половине дня на улице Пушкина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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22 июня в центре Орла запретят парковку22 июня в центре Орла запретят парковкуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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22 июня в центре Орла запретят парковку и движение транспорта. Временные ограничения для автомобилистов будут действовать в первой половине дня на улице Пушкина ввиду проведения митингов в День памяти и скорби, а также патриотической акции «Горсть Памяти».

Так, в сквере Танкистов с 6 утра до 13 часов будет запрещена стоянка транспортных средств от улицы Фомина до улицы 4-й Курской. Движение автомобилей по этому же участку будет перекрыто с 11:30 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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