СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-10T10:40:25+03:00

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Незаконные свалки образовались на территории орловских садоводческих товариществ «Колосок» и «Автомобилист». Тревогу из-за разрастания складов с мусором забили активисты и обратились в администрацию Орла с предложением уборки.

О сложившейся ситуации общественники узнали от местных жителей. Выехав на место, они убедились, что свалка увеличивается в размерах с каждым днем. Мусор сваливают прямо по обочине дороги параллельно проезжей части на несколько километров. Это и строительные, и бытовые отходы. А на отдельных участках свалка уже несколько раз загоралась.

- В любой момент свалка может так вспыхнуть, что загорится расположенная рядом растительность. Естественно, необходимо предотвратить дальнейшее скопление мусора. Администрации Орла необходимо принять меры таким образом, чтобы тот мусор, который сейчас свозится сюда, оказался на мусоросортировочном заводе. Для этого стоит провести ревизионные мероприятия по анализу того, куда выбрасывают мусор представители близлежащих садоводческих товариществ, - рассказали «КП» общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU