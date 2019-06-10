Под Орлом пьяный водитель влетел в дерево
ДТП с участием пьяного водителя произошло в воскресенье ранним утром, 9 июня, на автодороге «Тросна-Каменец». 22-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Пассат» в районе 3-го километра трассы не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
- В результате ДТП два пассажира 21 и 20 лет получили телесные повреждения и были доставлены в БУЗОО «Троснянская ЦРБ», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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