СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-10T10:11:41+03:00

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В Орле чиновники проверили ход ремонта двора дома № 6 по переулку Ягодному. Рейд по дворовой территории главы города провели 7 июня.

Стоит отметить, что в переулке Ягодном дворы капитально никогда не ремонтировались. Сейчас работа у дома № 6 завершается. Согласно договоренности с жителями, здесь расширили проезд для машин, а также сделали дополнительные парковочные карманы.

Результаты работ подрядчика оценила даже природа. Недостатки при укладке асфальта совсем недавно выявил сильный ливень. Но, по словам чиновников, рабочие оперативно исправили свой недочет. И уже сегодня экспертиза показала, что дорожное покрытие сделано по нормативам. В скором времени во дворе вернут ограждения на газонах.

ИСТОЧНИК KP.RU