2019-06-10T09:55:06+03:00
Происшествия

Металлические изделия вынес орловец с территории предприятия

Украденное молодой человек отвез к себе домой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Металлические изделия вынес орловец с территории предприятияМеталлические изделия вынес орловец с территории предприятияФото: Архив "КП"
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Кражу металлических изделий в с территории предприятия в Верховском районе раскрыли полицейские. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого.

Похитителем оказался 21-летний местный житель. Как оказалось, молодой человек проник на территорию предприятия через забор. Оттуда он похитил 5 металлических винтов и 3 трубы. Украденное орловец отвез к себе домой.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Орловец задержан. Ведется следствие , - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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