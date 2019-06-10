2019-06-10T09:33:51+03:00
Происшествия

В Орле иномарка насмерть сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле иномарка насмерть сбила пешехода. Трагическое ДТП произошло в воскресенье ночью, 9 июня, на улице Васильевской.

19-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался со стороны улицы Колхозной в сторону улицы Циолковского, когда пешеход переходил дорогу неподалеку от дома № 110 на Васильевской улице.

- 33-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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