Подозреваемого в убийстве 17-летнего орловца заключили под стражу

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-09T12:43:08+03:00

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В Орловской области продолжается расследование убийства 17-летнего парня. Подозреваемого заключили под стражу.

Трагический инцидент произошел в Кромском районе 4 июня. Все случилось на территории Стрелецкого сельского поселения. По версии следствия, здесь у пруда отдыхала компания, в какой-то момент у несовершеннолетнего произошел конфликт с местным. Тот "причинил смерть 17-летнему парню", -так гласит официальная формулировка. Как именно произошло убийство и от чего наступила смерть, предстоит установить экспертам. Известно, что тело погибшего было извлечено из воды. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мы следим за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU