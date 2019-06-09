Грузовик сгорел в центре Орла

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-09T12:32:47+03:00

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В Орле в центре города вспыхнул грузовик. Пламя охватило "Газель" в районе Дворца спорта.

ЧП случилось накануне, 8 июня, около трех часов дня, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Спасатели приехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. Однако спасти машину не удалось.

По словам очевидцев происшествия, возгоранию предшествовал похожий на взрыв звук. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU