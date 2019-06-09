Грузовик сгорел в центре Орла
ЧП случилось в районе Дворца спорта
Фото: vk.com/konubriФото: соцсети
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В Орле в центре города вспыхнул грузовик. Пламя охватило "Газель" в районе Дворца спорта.
ЧП случилось накануне, 8 июня, около трех часов дня, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Спасатели приехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. Однако спасти машину не удалось.
По словам очевидцев происшествия, возгоранию предшествовал похожий на взрыв звук. Причины возгорания устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU