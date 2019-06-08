2019-06-08T14:33:34+03:00
Происшествия

Кражу мотоцикла у орловской пенсионерки раскрыли полицейские

Транспортное средство у женщины увели из принадлежащего ей сарая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Кражу мотоцикла у орловской пенсионерки раскрыли полицейскиеКражу мотоцикла у орловской пенсионерки раскрыли полицейскиеФото: Архив "КП"
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Кражу мотоцикла у пожилой жительницы Малоархангельского района Орловской области раскрыли полицейские. Транспортное средство у пенсионерки увели из принадлежащего ей сарая.

Причастными к краже оказались двое ранее судимые местные жители. Оказалось, один из мужчин вытащил мотоцикл из сарая. Тогда двое товарищей отправились прокатиться на нем. Но в процессе езды мотоцикл сломался, и мужчины спрятали транспортное средство на придомовой территории одного из них.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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