Кражу мотоцикла у орловской пенсионерки раскрыли полицейские
Кражу мотоцикла у пожилой жительницы Малоархангельского района Орловской области раскрыли полицейские. Транспортное средство у пенсионерки увели из принадлежащего ей сарая.
Причастными к краже оказались двое ранее судимые местные жители. Оказалось, один из мужчин вытащил мотоцикл из сарая. Тогда двое товарищей отправились прокатиться на нем. Но в процессе езды мотоцикл сломался, и мужчины спрятали транспортное средство на придомовой территории одного из них.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU