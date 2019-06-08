2019-06-08T14:31:05+03:00
Общество

Регоператор прокомментировал проблему "черных перевозчиков" мусора в Орле

Сотрудники УК зафиксировали несколько незаконных случаев в Железнодорожном районе города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото регионального оператора "УК "Зеленая роща" ОрелФото регионального оператора "УК "Зеленая роща" Орел
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Регоператор «Зеленая роща» прокомментировал проблему "черных перевозчиков" мусора в Орле. Ранее об этой проблеме сообщили чиновники на заседании оперативного штаба по вывозу мусора. Было отмечено, что в частном секторе города неизвестные сбрасывают отходы с «Газелей». Сами сотрудники УК зафиксировали несколько незаконных случаев в Железнодорожном районе.

- Приезжает мусоровоз, выгружает прямо на месте стоящие на площадке контейнеры с надписью «Экотексити» и увозит в неизвестном направлении. Подобные случаи имели место быть на улице Пушкина, 24, в переулке Литейном, 19, на перекрестке улиц Студенческой и Белинского, на улице Черниговской, 2, улице Поликарпова, 32, улице Пушкина, 189. Неустановленные машины, как правило, разгружались в вечернее время, - сообщили представители регионального оператора.

Так, например, по словам сотрудников УК, в районе детского сада № 54 мусоровоз выгрузил отходы на площадке и увез уже пустые емкости. Предварительно было установлено, что госномер на технике принадлежит ООО «Экотексити» — перевозчику, который обслуживал Железнодорожный район до 5 июня. Региональный оператор заявил, что настоящие сотрудники «Зеленой рощи» не имеют к этому никакого отношения.

Напомним, договор с ООО «Экотексити» регоператор расторг в одностороннем порядке из-за неоднократных нарушений и жалоб на вывоз мусора со стороны населения. С 5 июня в Железнодорожном районе Орла к работе приступил новый перевозчик ООО «Экологистик».

С появлением «черных перевозчиков» перевозчик стал испытывать трудности в работе. Уборка стихийных свалок требует дополнительных ресурсов и влияет на рабочий график. Также это создает неудобства и для самих жителей города.

Сейчас, как сообщает региональный оператор, по всем указанным фактам полиция проводит проверку. О случаях незаконного сброса отходов орловцев просят сообщать по телефону: 8(4862) 78−02−57 с указанием адреса, номера машины и времени. При возможности можно присылать фото по почте: office@greenpark57.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU

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