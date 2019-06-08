Орловского жителя задержали с синтетическим наркотиком

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-08T14:25:15+03:00

При себе мужчина хранил почти два грамма запрещенного вещества

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Жителя Ливен задержали с синтетическим наркотиком. Информация о том, что 26-летний молодой человек может быть причастен к наркопреступлению, подтвердилась в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

У парня полицейские обнаружили пакет с кристаллическим порошком. Его направили на исследование, которое показало, что это - синтетический наркотик весом 1,96 грамма. Мужчина рассказал, что купил запрещенное вещество бесконтактным способом для личного употребления.

- В отношении жителя Ливен возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU