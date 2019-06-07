На орловской дороге трое пострадали в столкновении грузовика и трактора
В Орловской области три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Грузовик "ГАЗ" врезался в следовавший впереди трактор.
Авария случилась сегодня днем, 7 июня, в Дмитровском районе области. Предварительную информацию о ДТП озвучили в пресс-службе регионального УМВД.
- ДТП зарегистрировано 7 июня около 14 часов на автодороге Дмитровск-Долбенкино –Харзево. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "ГАЗ" с впереди двигавшимся трактором. В результате ДТП пострадали трое человек - двое мужчин и женщина, - рассказали в ведомстве.
Всех их доставили в больницу для оказания помощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Им еще предстоит выяснить все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU