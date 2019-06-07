На орловской дороге трое пострадали в столкновении грузовика и трактора

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-07T17:18:49+03:00

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В Орловской области три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Грузовик "ГАЗ" врезался в следовавший впереди трактор.

Авария случилась сегодня днем, 7 июня, в Дмитровском районе области. Предварительную информацию о ДТП озвучили в пресс-службе регионального УМВД.

- ДТП зарегистрировано 7 июня около 14 часов на автодороге Дмитровск-Долбенкино –Харзево. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "ГАЗ" с впереди двигавшимся трактором. В результате ДТП пострадали трое человек - двое мужчин и женщина, - рассказали в ведомстве.

Всех их доставили в больницу для оказания помощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Им еще предстоит выяснить все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU