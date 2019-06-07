Мышьяк, марганец и никель: в почвах Орловщины нашли тяжелые металлы
В почвах некоторых земельных участков Орловской области обнаружены тяжелые металлы. Так, специалисты нашли мышьяк, марганец, никель.
О результатах исследований рассказали в пресс-службе регионального референтного центра. Отмечается, что с начала года было взято 329 проб почвы – в соответствии с госзаданием. Проверку им устроили в испытательной лаборатории. В итоге в 94 образцах оказалась превышена норма концентрации подвижных форм тяжелых металлов.
Так, в почвах Мценского района оказалось больше допустимого марганца, в Ливенском никеля, марганца, бенз(а)пирена. В Болховском районе оказался превышен уровень цезия.
- Классификация химических веществ для контроля загрязнения» данные химические загрязнители относятся к 1-3 классу опасности , то есть оказывают наиболее пагубное влияние на состояние окружающей среды.Результаты проведенных исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер, - сообщили в ФГБУ ЦНМВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU