2019-06-07T16:46:29+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении с "КАМАЗом" в орловской деревне погиб водитель легковушки

Трагическая авария случилась в Дмитровском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня утром, 7 июня, в орловской деревне в роком столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Его "Семерка" лоб в лоб встретилась с "КАМАЗом".

Авария произошла в деревне Домаха Дмитровского района в одиннадцатом часу. 56-летний мужчина на отечественной легковушке вылетел на встречную полосу. В этот момент здесь шел грузовик.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали госавтгоинспекторы и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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