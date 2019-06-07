В лобовом столкновении с "КАМАЗом" в орловской деревне погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-07T16:46:29+03:00

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Сегодня утром, 7 июня, в орловской деревне в роком столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Его "Семерка" лоб в лоб встретилась с "КАМАЗом".

Авария произошла в деревне Домаха Дмитровского района в одиннадцатом часу. 56-летний мужчина на отечественной легковушке вылетел на встречную полосу. В этот момент здесь шел грузовик.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали госавтгоинспекторы и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU