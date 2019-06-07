В лобовом столкновении с "КАМАЗом" в орловской деревне погиб водитель легковушки
Трагическая авария случилась в Дмитровском районе
Фото: архив "КП"
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Сегодня утром, 7 июня, в орловской деревне в роком столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Его "Семерка" лоб в лоб встретилась с "КАМАЗом".
Авария произошла в деревне Домаха Дмитровского района в одиннадцатом часу. 56-летний мужчина на отечественной легковушке вылетел на встречную полосу. В этот момент здесь шел грузовик.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте происшествия работали госавтгоинспекторы и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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