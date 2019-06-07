2019-06-07T16:10:02+03:00
Общество

Орловцы смогут сдать отработанные батарейки на переработку

Экологическая акция пройдет с 10 по 16 июня
Ольга СУПОНЕВА
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Контейнер для отработанных элементов питания разместят в центре городаКонтейнер для отработанных элементов питания разместят в центре городаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителям Орла предложили сдать отработанные батарейки на переработку. Сбор будет осуществляться с 10 по 16 июня.

Контейнер на время проведения экологической акции появится в самом центре города: на улице Пролетарская гора (в районе площади Ленина).

- Мероприятие организовано компанией «Duracell» совместно с заводом ГК «Мегаполистерус». По итогу акции компания «Duracell» самостоятельно вывезет сданные горожанами элементы питания. После сбора батарейки отправляются в Челябинск на завод ГК «Мегаполистерус», где будут переработаны с эффективностью 94%, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что акция "Батарейки могут быть переработаны" впервые прошла в 2017 году. Ее цель - развитие экологической культуры населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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