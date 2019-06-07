Орловцы смогут сдать отработанные батарейки на переработку
Жителям Орла предложили сдать отработанные батарейки на переработку. Сбор будет осуществляться с 10 по 16 июня.
Контейнер на время проведения экологической акции появится в самом центре города: на улице Пролетарская гора (в районе площади Ленина).
- Мероприятие организовано компанией «Duracell» совместно с заводом ГК «Мегаполистерус». По итогу акции компания «Duracell» самостоятельно вывезет сданные горожанами элементы питания. После сбора батарейки отправляются в Челябинск на завод ГК «Мегаполистерус», где будут переработаны с эффективностью 94%, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Отметим, что акция "Батарейки могут быть переработаны" впервые прошла в 2017 году. Ее цель - развитие экологической культуры населения.
ИСТОЧНИК KP.RU