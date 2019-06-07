2019-06-07T12:35:08+03:00
Общество

Грядущие выходные в Орле будут жаркими

Пройдут небольшие дожди
Ольга СУПОНЕВА
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Лето в ОрлеЛето в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие выходные, 8-9 июня, в Орле будут по-настоящему летними. По прогнозам синоптиков, в воскресенье возможна гроза.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 8 числа облачно с прояснениями. Столбики термометров доберутся до отметки в +29 градусов в дневные часы, ночью покажут +16. Временами дождь. Скорость ветра 3 м/с, направление восточное. Давление 751 мм ртутного столба.

В воскресенье 9 июня воздух вновь разогреется до 29 градусов выше нуля. Облачность будет переменной, ожидается кратковременный небольшой дождь. Ветер южный 1 м/c. Давление 750 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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