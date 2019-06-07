2019-06-07T10:37:02+03:00
Экономика

Орловская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом

«Дорожную карту» подписали Андрей Клычков и Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В рамках Петербургского международного экономического форума подписана «дорожная карта» о сотрудничестве на 2019-2021 годы между Правительством Орловской области и Санкт-Петербурга. Подписи на документе поставили Андрей Клычков и Александр Беглов.

- В «дорожную карту» включены мероприятия в области торгово-экономического сотрудничества, в сфере промышленности, АПК, здравоохранения, образования и науки, строительства, благоустройства и развития транспортной инфраструктуры, культуры и туризма спорта, градостроительства, архитектуры и землеустройства, социальной защиты населения, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями, труда и занятости населения. – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В рамках сотрудничества между субъектами будет рассматриваться поставка продукции орловских предприятий в Санкт-Петербург, в том числе сельхозсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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