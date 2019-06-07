Двое орловцев украли мобильник у продавца в алко-магазине

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-07T10:31:04+03:00

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В Орле двое местных мужчин украли мобильник у продавца магазина спиртных напитков. Все случилось вечером четверга, 6 июня, на улице Черкасской.

Как рассказала продавец, двое незнакомцев похитили принадлежащий ей телефон и скрылись. Женщине ничего не оставалось делать, как вызвать охрану.

- После выяснения обстоятельств и примет похитителей росгвардейцы выдвинулись отрабатывать близлежащую к магазину территорию. В одном из дворов по улице Нормандии-Неман граждане схожие по приметам были обнаружены. В руках у них был сотовый телефон. Продавец магазина опознала задержанных граждан, - рассказал «КП» Сергей Захаров, помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области.

Задержанные оказались местными 46-летними жителями. Теперь с ними будет разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU