Два автомобиля и микроавтобус столкнулись в Орле

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-07T09:59:40+03:00

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В Орле на Кромском шоссе столкнулись два автомобиля и микроавтобус. В аварии один человек пострадал.

Все случилось в четверг, 6 июня, в районе ТМК «Гринн». Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 54-летний водитель за рулем кроссовера «КИА» допустил столкновение с ехавшим попутно автомобилем «Хендаи». Легковушка, в свою очередь, врезалась в микроавтобус марки «Рено».

Уже около десяти вечера поступило сообщение из областной больницы о том, что 30-летняя женщина-пассажир «Хендаи» обратилась за помощью. Ей назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU