2019-06-07T09:44:00+03:00
Происшествия

Возгорание хозпостроек во Мценске закончилось трагедией

В пожаре погиб мужчина
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В городе Мценск Орловской области накануне, 6 июня, случилось трагическое ЧП. В пожаре погиб мужчина.

Сигнал о том, что полыхает несколько хозяйственных построек, поступил спасателям около половины десятого вечера. Пламя разбушевалось в переулке Новоприборный. Огнеборцы прибыли на место. В 23.27 было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

- В результате пожара выгорели восемь деревянных хозпостроек на площади 600 квадратных метров. В одной деревянной хозпостройке и кирпичном гараже обрушились кровли, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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