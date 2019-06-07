Возгорание хозпостроек во Мценске закончилось трагедией

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-07T09:44:00+03:00

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В городе Мценск Орловской области накануне, 6 июня, случилось трагическое ЧП. В пожаре погиб мужчина.

Сигнал о том, что полыхает несколько хозяйственных построек, поступил спасателям около половины десятого вечера. Пламя разбушевалось в переулке Новоприборный. Огнеборцы прибыли на место. В 23.27 было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

- В результате пожара выгорели восемь деревянных хозпостроек на площади 600 квадратных метров. В одной деревянной хозпостройке и кирпичном гараже обрушились кровли, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU