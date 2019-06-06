Больше девяти сотен ДТП случилось на Орловщине с начала года
В Орловской области с начала текущего, 2019, года случилось 951 дорожно-транспортное происшествие. Из этого числа 253 ДТП - с ранеными и погибшими.
Статистические данные озвучили в региональной Госавтоинспекции. Так, в этих авариях покалечился 321 человек, погибло 34.
- Согласно статистике, за указанный период около 16% всех дорожно-транспортных происшествий произошли по причине несоблюдения водителями очередности проезда. Причиной более чем 15% всех ДТП стало нарушение требований сигнала светофора, - рассказали в региональном УГИБДД.
В ведомстве отметили, что на территории региона уже завтра, 7 июня, будет проводиться профилактическое мероприятие «Светофор». Его цель – еще раз напомнить водителям о недопустимости нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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