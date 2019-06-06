Завод по производству керамогранита и сантехники появится в Орловской области

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-06T16:42:19+03:00

Соответствующий документ был подписан сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума

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В Орловской области появится завод по производству керамогранита и сантехники. Соответствующий документ был подписан сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Производство, а точнее многофункциональный комплекс, расположится на территории индустриального парка «Орел». Объем инвестиций – 5 миллиардов рублей.

- Документ подписали Губернатор Орловской области Андрей Клычков и финансовый директор ООО «Керама Марацци» Игорь Ашихмин. Проект реализуется с 2019 по 2022 годы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По планам, ежегодная выручка составит 4,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU