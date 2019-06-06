2019-06-06T15:26:14+03:00
Общество

В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля

Конструкции будут ставить согласно новым требованиям и единой стилистике
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июляВ Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июляФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Глава Орловской области Андрей Клычков провел совещание по вопросам размещения наружной рекламы в Орле. Чиновники обсудили предстоящий снос рекламных конструкций.

Напомним, что по закону установлены новые правила размещения и эксплуатации рекламных конструкций в соответствии с утвержденной местной властью схемой, без которой не допускаются проведение торгов, выдача разрешений и размещение банеров. Еще шесть лет назад в Орле было установлено 500 рекламных конструкций. Но положенной схемы разработано не было, поэтому их демонтаж не проводился.

Схему размещения конструкций администрация Орла утвердила в 2016 году. Тогда места размещения баннеров были выкуплены на аукционах. Уже в текущем году договоры на установку и эксплуатацию рекламы стали массово досрочно расторгаться.

- Демонтаж нелегальных рекламных конструкций − необходимый шаг. В этом, думаю, заинтересованы и добросовестные представители рекламного бизнеса, и горожане, и органы власти. Такие действия будут способствовать пополнению бюджета, позволят навести порядок на самом рынке рекламного бизнеса, подстегнув честную конкуренцию, - обозначил свою позицию Андрей Клычков.

Свои незаконные баннеры орловские бизнесмены уберут до 1 июля. После этого конструкции будут ставить согласно новым требованиям и единой стилистике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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