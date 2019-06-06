В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-06T14:30:01+03:00

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Завтра, 7 июня, в Орле будет ограничено движение и стоянка. Коснутся временные неудобства Октябрьской улицы.

Ограничение будет действовать в связи с проведением тургеневского праздника, который состоится в парке Дворянское гнездо.

- С 06.00 до 22.00 запрещена стоянка по улице Октябрьской (от Дворянского гнезда до улицы Тургенева), а с 13.00 до 22.00 запрещено движение по улице Октябрьской (от Дворянского гнезда до улицы Тургенева) и по улице 7 Ноября (от Салтыкова-Щедрина до Октябрьской), - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU