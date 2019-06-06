2019-06-06T14:30:01+03:00
Общество

В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка

Временные неудобства коснутся улиц Октябрьская и 7 Ноября
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Завтра, 7 июня, в Орле будет ограничено движение и стоянка. Коснутся временные неудобства Октябрьской улицы.

Ограничение будет действовать в связи с проведением тургеневского праздника, который состоится в парке Дворянское гнездо.

- С 06.00 до 22.00 запрещена стоянка по улице Октябрьской (от Дворянского гнезда до улицы Тургенева), а с 13.00 до 22.00 запрещено движение по улице Октябрьской (от Дворянского гнезда до улицы Тургенева) и по улице 7 Ноября (от Салтыкова-Щедрина до Октябрьской), - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Орловские спасатели провели учения на нефтяной станции
В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера
Алкогольные посиделки стоили орловцу сорок тысяч рублей
По наказам избирателей в Орле обустроят «лежачих полицейских» на улице Маринченко
"Провал глубиной в метр": в орловских соцсетях появилось фото провалившегося асфальта на Городской улице
Орловцы привели в порядок памятник воинам-интернационалистам
В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к литературному празднику
В орловской глубинке «ВАЗ» сбил юного велосипедиста
Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России
Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы
Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы
Орловские выпускники сдали экзамены по истории и химии
19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и банком ВТБ
Под Орлом фура улетела в кювет
Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом
Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за пожара в квартире
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне
Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019
На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорог