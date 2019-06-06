2019-06-06T14:21:29+03:00
Общество

Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»

На Петербургском международном экономическом форуме представлен новый «коробочный» финансовый продукт
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Средства в рамках продукта предоставляются на приобретение земельных участков или компаний-застройщиков, владеющих земельными участками, и финансирование расходов для получения разрешения на строительство (РНС) после получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).

Размер финансирования — от 250 млн руб., срок — до 24 месяцев (зависит от ожидаемых сроков получения РНС с возможностью продления до ввода объекта в эксплуатацию).

Заемщики — компании, работающие на рынке жилой недвижимости, — должны иметь положительную кредитную историю в Сбербанке, а также опыт успешной реализации проектов жилой недвижимости площадью более 50 тыс. кв. м в течение 5 лет.

- Сбербанк активно финансирует строительную отрасль через предоставление мезонинного финансирования, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - В связи с изменениями законодательства в сфере жилой недвижимости проблема недостатка капитала стала особенно актуальной. С целью сделать мезонинное финансирование более удобным и покрыть дефицит собственного капитала при приобретении новых площадок и строительстве объектов в текущем квартале мы вывели на рынок новый коробочный продукт "Проектный бридж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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